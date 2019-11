Veja quem foram os convidados para programa da Rádio Liberdade desta terça-feira, na Feira do Livro

O estúdio panorâmico da Rede Pampa recebeu, nesta terça-feira (12), convidados especiais para falar sobre a importância da literatura e da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre. O programa foi transmitido diretamente da Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre.

Os primeiros convidados da tarde de hoje foram os escritores Odone Antônio Silveira Neves com o livro “Outra Vez Lucélia”, e Maria Cecília Merladete de Souza com o livro “Pinceladas de Vida”. Esta é a terceira publicação de Neves solo, pois já participou de diversas coletâneas. A obra “Pinceladas de Vida”, é o segundo lançamento de Maria Cecília, no qual este último foi escrito em homenagem a sua mãe que morreu com mais de 100 anos.

Na sequência do programa, o radialista Evandro Leboutte recebeu o escritor e poeta, Dilan Camargo. Ele falou sobre o seu livro “Invenções e Invencionices”. Camargo já tem mais de 20 livros publicados. Além disso, ele foi patrono da Feira do Livro em 2015. O escritor também é letrista de festivais.

Rafael Guimaraens esteve no programa da Rádio Liberdade para falar sobre o lançamento do seu livro “O espião que aprendeu a ler”, que aborda o período em que Hans Curt Meyer-Clason viveu no Brasil antes de se tornar o grande tradutor e introdutor da literatura brasileira (e latino-americano) na Alemanha.

Para encerrar o programa, Leboutte recebeu a coordenadora da Oficina de Criação Literária Alcy Cheuiche que levou o livro “Revoada de Contos”. Uma coletânea que reúne contos de 14 autores.

Sintonize na Rádio Liberdade AM 970 E FM 99,7 ou acompanhe ao vivo pelo site da rádio. Durante a programação da Feira do Livro, o radialista Evandro Leboutte vai estar no espaço com seu programa recebendo diversos escritores, até o dia 15 de novembro. O programa acontece das 16h às 18h, de segunda a sexta-feira, e traz o que há de melhor sendo comercializado na 65ª edição da Feira do Livro, além dos destaques da programação.