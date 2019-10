Veleiro Loyalty 06 é campeão do XXIX Troféu Cayru de Vela de Oceano

A tripulação do Loyalty 06 comandada por Alexandre Leal conquistou o título na classe IRC e levou um dos principais prêmios do XXIX Troféu Cayru de Vela de Oceano, tradicional competição de veleiros de oceano no Rio Grande do Sul. O evento é realizado pelo Clube dos Jangadeiros e encerrou na tarde deste domingo, 20 de outubro, nas águas do Guaíba. Foram dois dias de disputas intensas entre as embarcações que contou com 150 atletas e ventos de até 15 nós durante as regatas, que também foram válidas para a segunda e última etapa do Campeonato Estadual de Oceano 2019.

“Ficamos muito felizes e agradecemos a presença de todos os velejadores que coloriram as águas do Guaíba com suas embarcações nas regatas. É muito gratificante contar com a grande participação dos veleiros em mais uma edição da competição que homenageia o barco de Leopoldo Geyer, patrono do Jangadeiros”, afirma o Comodoro Pedro Pesce.

O segundo lugar da classe IRC, que é a principal do campeonato, ficou com o veleiro Spin do comandante Kadu Berghental, seguido pelo San Chico 3, de Francisco Freitas, na terceira colocação. O prêmio Fita Azul da Regata da Ilha das Pombas, que aconteceu no sábado, 19 de outubro, conta com mais de 35 milhas náuticas percorridas. O título ficou com o Loyalty, de Alexandre Leal, do Veleiros do Sul.

“O Clube dos Jangadeiros está de parabéns pela realização do Campeonato e, para nós, ganhar este grande campeonato da classe é muito importante. A regata foi muito disputada, mas a condição de vento favoreceu o nosso barco, então ficamos muito felizes de ter levado o título”, afirma Alexandre Leal, comandante do barco Loyalty 06, campeão da classe IRC.

Na classe RGS, o campeão foi o barco Calafate, do comandante Gustavo Bohrer, do clube Veleiros do Sul. Em segundo lugar ficou a tripulação do barco SPA, de Ramon Tarragô do Clube dos Jangadeiros e, em terceiro, o veleiro Zapeka, de Walter Bromberg, do Veleiros do Sul.

“Foram condições perfeitas de tempo para as regatas , após dias de chuva, o que possibilitou uma ótima participação. Sempre fazemos parte do Troféu Cayru, que é uma das principais competições do ano. Ficamos felizes depois de muita disputa, com a vitória na última regata por diferença de 30 segundos do segundo colocado, de levarmos o título na XXIX edição do prêmio,” analisa Gustavo Bohrer, campeão da classe RGS.

“Essa edição também foi momento de resgatar memórias com amigos antigos da vela para montar a nossa tripulação”, conclui Bohrer.

Na Microtonner 19, o título ficou com o veleiro Batucada, de José Eduardo Schubnell. Na segunda posição encerrou o Iris, de Bruno Donati, seguido pelo Wevaga, do comandante Ronald Kunrath, em terceiro. Todos os barcos da classe são do clube Sava.

No Velejaço, na classe cruzeiro 30, o vencedor foi o barco Jodan 3 comandado por João Daniel Xavier Nunes do Clube dos Jangadeiros. Na cruzeiro 40, ficou Charlie Bravo de Paulo Hennig do Veleiros do Sul. Já o título da classe cruzeiro 23 ficou com Malaika de Guilherme Coufal, também do clube Veleiros do Sul. E, por final, a classe cruzeiro 20 que teve como vencedor o Marau, comandado por Eduardo Olabarriaga do Clube Sava. Na regata em solitário o vencedor foi barco Iuca 3 de Flávio Hanke do Clube dos Jangadeiros.

A cerimônia de premiação do evento e do Campeonato Estadual de Oceano foi realizada na noite deste domingo, 20 de outubro, na Ilha dos Jangadeiros. Dentre os presentes estiveram a comodoria do clube, o presidente do conselho deliberativo, Paulo Renato Paradeda, o vice-prefeito de Porto Alegre Gustavo Paim, o deputado federal Jerônimo Goergen, o prefeito de Esteio Leonardo Pascoal e o comodoro do Rio Grande Yacht Club Paulo Gonçalves.

No Campeonato Estadual, em primeiro lugar da Classe IRC ficou o barco San Chico 3 comandado pelo Francisco Freitas do Clube dos Jangadeiros. Na classe RGS, o título foi para o barco Calafate, de Gustavo Bohrer, do Veleiros do Sul. O ganhador da classe Microtoner 19 foi o barco Batucada, do comandante José Eduardo Araújo do clube Sava. E, por final, o título da classe J24 ficou com o bardo Good News comandado por Luciano Pohlmann do Veleiros do Sul.

O XXIX Troféu Cayru de Vela de Oceano foi realizado nos dias 19 e 20 de outubro, com mais de 150 velejadores nas águas do Guaíba. A competição tem o patrocínio do Banrisul e o apoio da Intersul Tintas Jotun e Sr. Vapor.