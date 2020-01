Acontece Vem aí a Festa do Chopp no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

No sábado, 25 de janeiro, a Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes promoverá, nos salões do Santuário, mais uma Festa do Chopp. Com música ao vivo, alimentação (hambúrguer, hotdog, fritas e pastel) e chopp bem gelado, a alegria inicia às 20 horas. Para participar do evento basta adquirir ingresso a preço fixo de R$ 50,00, incluindo bebida e música ao vivo. O objetivo de mais esta ação, dentro das comemorações em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, é arrecadar fundos para a organização da Procissão de 2 de fevereiro, que conta com a participação de milhares de visitantes durante todo o dia. Chame seus familiares e amigos e venha se divertir na festa do Chopp que tem as bênçãos de Nossa Senhora.

Ajuda financeira

Patrimônio Imaterial de Porto Alegre, há mais de cem anos a Festa mobiliza a população e representa a manifestação religiosa mais esperada pela comunidade.

A Irmandade de Navegantes criou um crowdfunding para viabilizar as reformas do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, como estrutura de telhado, paredes e pisos. A obra, orçada e licitada, soma 500 mil reais. As doações devem ser feitas pelo endereço eletrônico : www.doa.la/navegantes2020. A campanha tem como slogan ‘cada real vale muito’.

