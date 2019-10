Vem aí o 1º Seminário de Sanidade e Qualidade na Produção Leiteira

Com o objetivo de transmitir conhecimento aos produtores associados da Cooperativa, qualificando ainda mais o setor lácteo gaúcho, a Piá será uma das apoiadoras do “1º Seminário de Sanidade e Qualidade na Produção Leiteira”. O evento acontece na próxima terça-feira, dia 22 de outubro, a partir das 13h30, na Escola Bom Pastor, na Linha Brasil, em Nova Petrópolis.

Na programação do Seminário estão as palestras “Evolução do status da Febre Aftosa no Rio Grande do Sul”, “Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina”, “Investimento para Certificação de Propriedades Livres da Brucelose e Tuberculose Bovina” e “Qualidade do Leite – Instruções Normativas 76 e 77 / MAPA”. Também haverá “Relato de Experiência da Cerificação da propriedade Livre” e espaço para debate e perguntas sobre os temas abordados.

Com entrada gratuita, o evento tem realização da Inspetoria da Defesa Agropecuária de Nova Petrópolis e do Governo do Rio Grande do Sul, com apoio da Cooperativa Piá, Emater/RS, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café, Fetag/RS e Sicredi.