Rio Grande do Sul Venda de imóveis é destaque entre as licitações desta semana

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Prédio localizado no bairro Bom Fim que pertenceu ao Ipergs será um dos imóveis vendidos pelo Estado. Foto: Divulgação/Seplag Prédio localizado no bairro Bom Fim que pertenceu ao Ipergs será um dos imóveis vendidos pelo Estado. (Foto: Divulgação/Seplag) Foto: Divulgação/Seplag

Com o objetivo de vender 41 imóveis que pertenciam ao Ipergs (Instituto de Previdência do Estado), a concorrência agendada para a próxima quarta-feira (4), às 15h, é o principal destaque entre as licitações programadas para esta semana.

Conforme edital publicado pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações do Estado), 33 propriedades estão localizadas em Porto Alegre e as demais em municípios como Novo Hamburgo, Esteio, Lajeado, Encantado e Candelária. O conjunto tem uma avaliação preliminar de R$ 9,7 milhões. A abertura das propostas ocorrerá na sede da Celic, que fica na avenida Borges de Medeiros, 1.501 (no 2º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre.

Trata-se da primeira etapa de uma nova ofensiva do governo do Estado para tentar vender, somente no mês de dezembro, um total de 60 imóveis, entre apartamentos, casas, lojas, salas comerciais e terrenos. A transferência dos lotes representa um reforço na arrecadação e uma redução nas despesas de manutenção e segurança dos espaços.

A Agenda Celic desta semana reúne um total de 35 certames ao longo de cinco dias. Constam ainda as licitações para definir as concessões das estações rodoviárias das cidades de São Francisco de Paula (2/12), Osório (3/12), Barra do Ribeiro (4/12), Bagé (5/12) e Tapejara (6/12). Também serão realizadas duas licitações para concessão remunerada de espaços (hangares) junto ao aeroporto regional de Vacaria. A Celic é vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão).

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado. Para mais informações sobre cada processo, acesse o site da Celic e informe o número do edital ou processo.

