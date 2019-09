Com dívida de R$ 20 milhões, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes fechou a venda de sua sede, no bairro da Liberdade, por R$ 140 milhões. O negócio já havia sido autorizado pelos trabalhadores em assembleia. Miguel Torres, presidente do sindicato, afirma que a venda depende ainda de aprovação do conselho fiscal da entidade, o que deverá ocorrer dentro de dois dias.

