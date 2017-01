Vereadores presos tomam posse em Foz do Iguaçu.

Os cinco vereadores de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, reeleitos e que estão presos desde dezembro de 2016 tomaram posse na manhã desta quarta-feira (18). A sessão solene começou às 10h05min e foi aberta à população. A data, horário e local foram anunciados na segunda-feira (16) pelo presidente interino da Casa, Rogério Quadros, após determinação judicial.

Por questão de segurança, apenas 100 pessoas puderam acompanhar a sessão no plenário. Policiais federais e guardas municipais fizeram a segurança no interior do prédio do Legislativo.

Manifestantes se dividiram entre os que declararam apoio aos vereadores e aos que definiram o momento como “vergonhoso”.

Também teve protesto e tumulto em frente à Câmara, e duas pessoas foram detidas. A Polícia Militar defende que não houve abuso por parte dos agentes.

Anice Gazzaoui (PTN), Rudinei de Moura (PEN), Darci Siqueira “DRM” (PTN), Edílio Dall’Agnol (PSC) e Luiz Queiroga (DEM) fizeram o juramento e assinaram o livro de posse e dez minutos depois deixaram o plenário para voltar à cadeia. (AG)

Comentários