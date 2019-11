Verstappen supera Vettel e garante pole no GP do Brasil

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou neste sábado (16) a pole position no Grande Prêmio do Brasil de F1, disputado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Com um tempo de 1m07s508, o holandês superou Sebastian Vettel, da Ferrari, que ficou em segundo, com a marca de 1m07s631. Já o hexacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, largará em terceiro.

Charles Leclerc, da Ferrari, fez o quarto melhor tempo, porém perderá 10 posições no grid de largada por ter trocado peças do motor. Completaram o top 10 Valtteri Bottas (Mercedes), Alexander Albon (Red Bull), Pierre Gasly (Toro Rosso), Romain Grosjean (Haas), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas).

Lando Norris, da McLaren, se beneficiou da punição a Leclerc e largará em 10º. Hamilton já garantiu o título da temporada de 2019, enquanto a Mercedes assegurou o primeiro lugar no mundial de construtores, mas Leclerc (249 pontos), Vestappen (235) e Vettel (230) ainda brigam pelas terceira, quarta e quinta colocações. A largada do GP do Brasil está marcada para as 14h10 (horário de Brasília) deste domingo (17).