Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Neste sábado (23), começa a edição 2020 do vestibular da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). São oferecidas 3.980 vagas para 26.614 candidatos aptos à seleção para 90 diferentes cursos.

Além de serem realizadas antecipadamente, as provas deste ano têm algumas novidades, como o horário de aplicação no turno da tarde e a disponibilidade de horário especial aos sabatistas.

O processo de seleção segue por mais três dias: 24 e 30 de novembro e 1º de dezembro, aplicado em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. O listão de classificados será publicado no dia 16 de dezembro.

A universidade orienta os vestibulandos a comparecerem ao local de prova – que pode ser conferido no Portal do Candidato – às 14h30min, visto que os portões serão fechados pontualmente às 15h, e após este horário não será permitido o ingresso nos locais de aplicação.

Serão quatro horas e meia para resolução das provas e preenchimento do gabarito em cada dia de aplicação e será permitida a saída do candidato da sala apenas após duas horas depois do início. Os vestibulandos que optaram pelo horário de sabatistas permanecem em isolamento após seu ingresso e começam a resolução dos testes apenas às 19h. Aos domingos, eles seguem o horário dos demais candidatos.

Para evitar atrasos e contratempos, a recomendação é que os vestibulandos façam o percurso até o local de prova antecipadamente, para que conheçam o caminho e calculem o tempo gasto no trajeto.

O que levar

Os vestibulandos devem portar documento de identificação original que contenha o número utilizado na inscrição do concurso. Carteira de identidade ou de habilitação, passaporte e cédulas emitidas por conselhos e ordens profissionais podem ser usados para identificação.

Não serão aceitos protocolos de encaminhamentos nem documentos em que conste a inscrição “não alfabetizado”, ou cuja fotografia não possibilite o reconhecimento. Em caso de perda ou roubo do documento, o candidato deve, se possível, apresentar o boletim de ocorrência policial.

Além do documento original, também é necessário levar caneta esferográfica azul ou preta. Durante a realização das provas, o candidato só poderá manter consigo, em lugar visível, os seguintes objetos: caneta esferográfica azul ou preta, lápis, borracha, documento de identidade e uma garrafa transparente de água ou refrigerante sem rótulo.

O que não é permitido

Não serão permitidas consultas de qualquer natureza durante a realização do vestibular. Os candidatos também não podem utilizar ou manter consigo telefone celular, fones de ouvido ou outros aparelhos eletrônicos, nem usar bonés ou chapéus. Objetos diferentes dos permitidos deverão ser acondicionados em embalagem plástica fornecida pela equipe de organização da prova e mantidos lacrados até a saída do candidato.

Demais informações

As orientações sobre a aplicação das provas do vestibular 2020 estão disponíveis no manual do candidato, principalmente no item 6 do edital. O manual completo deve ser lido com atenção por todos os vestibulandos. Os gabaritos serão divulgados a partir das 9h do dia seguinte, no site www.vestibular.ufrgs.br.

