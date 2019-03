Vice de futebol do Grêmio nega “aliciamento” de atletas por parte de Léo Moura: “Fenômeno das redes sociais”

Em entrevista ao programa Futebol Alegria do Povo, da Rádio Grenal, nesta sexta-feira, o vice de futebol do Grêmio, Duda Kroeff, explicou a situação envolvendo o lateral Léo Moura, que por meio das redes sociais foi relacionado ao aliciamento de atletas do grupo gremista.

“Não procede. Não sei como surgi essas coisas. É o famoso fenômeno das redes sociais. Simplesmente não procede. Léo Moura é um dos mais afáveis do nosso plantel e contamos muito com ele. Às vezes a gente pede ajuda de um jogador para contratar um atleta. E o Léo Moura já nos ajudou. Isso acontece, e as pessoas começam a achar que o jogador está virando empresário, começam a falar.. mas isso não é bem assim.”, afirmou o dirigente.

Busca por reforço na zaga

O dirigente gremista ainda falou sobre a busca por um reforço para a defesa. A diretoria segue de olho no mercado de transferências, mas vem encontrando dificuldades :“Nesse caso do Grêmio se torna um pouco difícil porque Geromel e Kannemann são os defensores titulares e agora também, com Paulo Miranda, que vem jogando muito bem. Então, o zagueiro que viria sabe que não seria o titular e talvez nem a primeira opção. Se torna um pouco difícil por conta dessa situação. Todo o jogador que vem, quer jogar. Mas vamos conseguir, mas ainda não tem nada próximo. A gente vem batalhando a algum tempo, estamos indo com calma. A gente sabia que poderia haver as convocações (Kannemann e Geromel), das suspensões. Mas contamos muito com Marcelo Oliveira e também com Michel, eles vão bem ali também.”

Juventude nas quartas de finais do Gauchão

“Eu não gostei muito de pegar o Juventude, é um time de camisa e tradição. Um jogo perigoso. Clube que tem torcida. Temos que ter toda a concentração para o confronto”.

Classificação na Libertadores

“Eu tenho convicção. Mas, nós sabemos que no futebol se não jogarmos focados, pode ocorrer o pior. Temos que trabalhar forte e duro para conquistar ela”.

