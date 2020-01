Notas Brasil Vice-governador do Rio de Janeiro é internado com meningite

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

O vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está internado desde terça-feira (14) com um quadro de meningite viral. De acordo com vice-governadoria do estado, provavelmente, provocado pelo vírus do herpes. Ele passa bem. Neste sábado, ele deve sair da medicação venosa para a oral. A previsão é de que tenha alta no domingo.

