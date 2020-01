Política Vice-presidente Hamilton Mourão passa por cirurgia para retirada de catarata

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Mourão foi operado nesta terça-feira e, segundo assessoria, procedimento transcorreu "sem intercorrências" Foto: Romério Cunha/VPR Vice-presidente foi operado nesta terça-feira e, segundo assessoria, procedimento transcorreu "sem intercorrências" (Foto: Romério Cunha/VPR) Foto: Romério Cunha/VPR

A assessoria de comunicação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, informou nesta terça-feira (07) que ele foi submetido a uma cirurgia para retirada de catarata. Segundo a vice-presidência, a cirurgia transcorreu “sem intercorrências”. Na nota divulgada à imprensa, a assessoria não informou quando Mourão voltará a trabalhar.

“O Sr. Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, foi submetido hoje, na parte da manhã, a um procedimento oftalmológico para remoção de catarata, conforme programação prévia. O procedimento transcorreu sem intercorrências”, informou a vice-presidência.

A catarata ocorre quando o cristalino do olho começa a ficar opaco, causando uma visão embaçada, falta de nitidez e visão dupla. Histórico familiar pode ser uma tendência ao desenvolvimento. O tratamento é indicado quando a condição passa a atrapalhar as atividades diárias da pessoa.

Entre os tipos estão senil (com o avanço da cidade); congênita (a partir do nascimento); secundária (causada por doenças ou medicamentos); e traumática (após lesão). O tratamento mais comum é o cirúrgico, independente do grau de comprometimento da visão.

