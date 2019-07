O maior e mais glamourizado desfile do universo da moda foi cancelado. Shanina Shaik, que desfila para o Victoria’s Secret desde 2011, contou para o site australiano The Daily Telegraph que “o melhor desfile do mundo”, como declarou, não vai acontecer neste ano.

A modelo não revelou as razões para a escolha, mas afirmou ter certeza de que outras edições voltarão a acontecer: “Eu estou certa disso. Acredito que eles estão tentando trabalhar com a marca e em novas formas de fazer o show”.

Em maio deste ano, a marca registrou uma queda nas vendas, que deixou a marca no negativo, e anunciou que não transmitiria mais o Victoria’s Secret Fashion Show pela TV.

