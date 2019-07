Vídeo: homem é flagrado transportando fogão em patinete elétrico em Copacabana, no Rio

Por RedeTV!

Um vídeo que mostra um homem transportando um fogão em um patinete elétrico em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais na terça-feira (16). Nas imagens, é possível visualizar a “gambiarra” feita pelo usuário para realizar a locomoção do eletrodoméstico.

Para alcançar tal feito, o homem pendurou o fogão nas costas com o auxílio de uma corda enquanto andava no equipamento.

Em nota enviada ao Portal da RedeTV!, a Guarda Municipal informou que é proibido realizar o carregamento de cargas e reforçou que há multa prevista, dependendo da regulamentação. Contudo, a Prefeitura está em fase educativa e de orientação aos patinadores.

“A Guarda Municipal alerta que esse tipo de transporte, além de ser proibido, coloca em risco a vida do próprio patinador e pode causar acidentes na via pública, envolvendo pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas”, diz trecho da nota.

A GroW, empresa detentora da marca dos patinetes elétricos da Yellow, disse, em nota, que o transporte de cargas é proibido, de acordo com decreto municipal. A empresa ainda ressaltou que mantém ações educativas para conscientizar a população sobre o correto uso dos equipamentos no Rio.

No último dia 3, a Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial do município, as novas regras para a utilização dos patinetes elétricos na cidade. No decreto, existem normas para as empresas que disponibilizam os patinetes e para os usuários.

No caso das empresas, elas terão 30 dias para se adequarem às normas estabelecidas. Em caso de descumprimento, os valores das multas, dependendo da infração, podem variar entre R$ 100 R$ 20 mil.

