Vídeo: turistas são assaltados durante live no litoral de São Paulo

Turistas de Minas Gerais foram surpreendidos por um criminoso enquanto faziam uma transmissão ao vivo em uma rede social durante passeio na orla de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nas imagens, que viralizaram, o grupo fala sobre o passeio enquanto caminha no calçadão à beira da praia quando, de repente, o celular é puxado da mão de uma das vítimas.

A câmera do aparelho flagrou o momento do ataque e ainda registrou parte da fuga do ladrão, que estava em uma bicicleta, até que a transmissão foi encerrada.

Ao Portal da RedeTV!, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública informou não ter informações detalhadas sobre o caso e que, apenas pelo vídeo, não foi possível localizar registro de boletim de ocorrência.

Veja o vídeo:

