Vigilância mais intensa e campanhas de alerta sobre os riscos da peste suína africana (PSA) são algumas das medidas tomadas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para evitar a introdução da doença no Rio Grande do Sul. Exótica no Brasil, ela está dizimando rebanhos na Ásia, principalmente na China, país que registrou os primeiros focos em 2018.

