Vigilância em Saúde aponta importância da prevenção à raiva em animais domésticos  

O Dia Mundial de Luta contra a Raiva, no dia 28 de setembro, já passou, mas a vigilância em saúde segue ressaltando a importância da prevenção contínua da doença. Até agosto deste ano, foram cerca de 50 casos de raiva em bovinos, um caso em equino e três em morcegos no Rio Grande do Sul. A raiva é de extrema importância para a saúde pública, pois sua letalidade é considerada 100%, seja no animal ou no humano.

A coordenadora do Programa Estadual de Controle e Profilaxia da Raiva do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Aline Campos, diz que os casos registrados são transmitidos por morcegos. A doença é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordida, arranhadura ou lambedura.

A melhor forma de prevenção da doença é a vacinação de cães e gatos. Apesar de cães não registrarem a doença no RS desde 1988, a prevenção se faz necessária, visto que a doença ainda é encontrada em morcegos, bois e cavalos. A vacinação anual de cães e gatos, disponível na rede privada, é eficaz na prevenção da raiva nesses animais, o que consequentemente previne também a raiva humana. Deve-se evitar se aproximar de cães e gatos sem donos, não mexer ou tocá-los quando estiverem se alimentando, com crias ou mesmo dormindo. Também é indicado nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando estiverem caídos.

