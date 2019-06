Vingadores: Ultimato será relançado com trechos inéditos

Nesta quarta-feira (19), os fãs de Vingadores ficaram extremamente animados com uma notícia. Acontece que o último filme da saga, Vingadores: Ultimato, voltará às salas de cinema e desta vez com cenas inéditas.

De acordo com entrevista do presidente do Marvel Studios Kevin Feige ao ComicBook, o longa será relançado nos Estados Unidos com cenas inéditas já no próximo final de semana. Ao ScreenCrush, o executivo ainda afirmou que serão adicionados após os créditos uma cena deletada, um tributo e “algumas surpresas”. Ainda não há informações se a iniciativa chegará nos cinemas brasileiros, mas nos americanos, está garantido.

A decisão do estúdio parece ser uma medida para que Ultimato finalmente chegue ao posto de maior filme de todos os tempos. A produção está atualmente com US$ 2,742 bilhões na bilheteria mundial, enquanto Avatar soma US$ 2,788 bilhões.

