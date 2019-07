“Vingadores: Ultimato” ultrapassa “Avatar” e se torna maior bilheteria da história do cinema

Depois do impressionante reinado de dez anos de “Avatar” como campeão de bilheteria, “Vingadores: Ultimato” destronou oficialmente o épico de ficção científica de James Cameron para se tornar a maior bilheteria de todos os tempos.

Neste sábado (20), o blockbuster da Disney e da Marvel ultrapassou US$ 2,7892 bilhões nas bilheterias mundiais e alcançará os US$ 500 mil dólares em vendas de ingressos necessários para superar os US$ 2,7897 bilhões de “Avatar”.

“Vingadores: Ultimato” arrecadou US$ 853 milhões na bilheteria americana US$ e 1,9 bilhão internacionalmente. Fora da América do Norte, a trama de super-heróis teve desempenhos especialmente fortes na China (US$ 614 milhões), no Reino Unido (US$ 114 milhões), na Coréia do Sul (US$ 105 milhões), no Brasil (US$ 85 milhões) e no México (US$ 77 milhões).

Sempre determinado, o estúdio relançou “Vingadores: Ultimato” nos cinemas em junho de 2019 , num esforço para levar a produção final ao maior sucesso de bilheteria . E agora que a Disney herdou o império de filmes da Fox, o estúdio é o lar de sete dos dez filmes de maior bilheteria de todos os tempos.

“Vingadores: Ultimato”, a 22ª sequência do Universo Marvel , apresenta um elenco de estrelas incluindo Robert Downey Jr (como Homem de Ferro), Chris Evans (como Capitão América), Brie Larson (como Capitão Marvel), Chris Hemsworth (como Thor), Scarlett Johansson (como Viúva Negra), Mark Ruffalo (como Hulk) e Paul Rudd (como Homem-Formiga).

Outras grandes bilheterias

Titanic

Com “Titanic”, James Cameron entrou para história, não apenas por ter conquistado 11 estatuetas no Oscar de 1998 (sendo o maior vencedor do prêmio), mas também por alcançar a segunda maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando US$ 2,1 bilhões.

Star Wars: O depertar da força

O sétimo episódio da trama principal de “Star Wars” arrecadou US$ 2,068 bilhões em bilheteria, e está na terceira posição. Não é novidade que um filme da saga se saia bem em vendas, mas com a volta de personagens queridos pelo público, como Han Solo, Luke e Leia, elas foram ainda maiores.

Vingadores: Guerra infinita

No filme de 2018 em que o Homem de Ferro, Thor, Hulk e os Vingadores se unem para combater o maligno Thanos, a arrecadação chegou a cifra de US$ 2,048 bilhões.

