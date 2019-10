Vinhos estrangeiros avaliados em R$ 80 mil foram apreendidos pela Receita Federal no aeroporto Salgado Filho

Trezentas e quarenta e seis garrafas de vinhos estrangeiros foram apreendidas pela equipe de Vigilância Aduaneira da Receita Federal no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na tarde de domingo (20).

Os vinhos, avaliados em R$ 80.708, foram trazidos à Capital em um voo procedente de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, sem comprovação de importação. As bebidas seriam enviadas para São Paulo, conforme a Receita. A identidade do proprietário da carga irregular não foi divulgada.

“Mercadorias trazidas sem cumprir com a legislação não apenas estão deixando de recolher os tributos devidos, mas ainda prejudicam as empresas que importam cumprindo com as exigências legais”, informou o chefe da Seção de Vigilância Aduaneira da Inspetoria da Receita Federal no aeroporto, Erno Édison da Cunha.