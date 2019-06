Vinte e três unidades de saúde de Porto Alegre estão homologadas e com adesão efetivada no Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde. Com isso, 23 novos postos passarão a funcionar com horário estendido, das 8h às 20h. Porto Alegre já conta também com quatro unidades de saúde com atendimento estendido até 22h.

