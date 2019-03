O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta quarta (27), a visita do embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet. Desde que está no Brasil, há um ano e meio, é a segunda vez que o embaixador visita Porto Alegre. A intenção do encontro foi estreitar laços entre os países, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a França está presente com o Carrefour, a Michelin e a Timac Agro.

