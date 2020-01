Celebridades Vitória Strada sobre namoro com Marcella Rica: “Todo mundo ama diferente”

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

"A felicidade, o amor não deveriam ser visto como um ato corajoso, no sentido de que a gente não devesse compartilhar", disse a atriz Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

Uma das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, nova novela das 19h da TV Globo, Vitória Strada falou abertamente sobre seu relacionamento com a atriz Marcella Rica. Jornalistas aproveitaram a coletiva de imprensa da novela para perguntar para Strada mais sobre o seu namoro com Marcella.

“O que eu ouvi muito é que as pessoas admiraram a coragem. Que pena que a gente tem que ver isso como coragem, né? A felicidade, o amor não deveriam ser visto como um ato corajoso, no sentido de que a gente não devesse compartilhar. Amor de mãe, de filhos, de namorados, de namoradas, enfim, é amor, é a coisa mais linda do mundo. Acho que o mundo está aprendendo, cada vez mais, a respeitar o amor do outro. Todo mundo ama diferente. Temos que respeitar o amor de cada um”.

Além disso, Vitória, que já trabalhou em outras duas novelas na TV Globo, como “Espelho da Vida” e “Tempo de Amar”, falou também sobre ter sua imagem profissional prejudicada ao se revelar sua homossexual.

“Acho isso tão fora de uma realidade que enxergo para o mundo. Não dá para as pessoas perderem o emprego por causa da sua cor, orientação sexual, religião ou qualquer outra coisa que não seja competência para ocupar aquele cargo. A gente só tem respeitar o próximo. Acho que se você faz um trabalho bom, não tem o que temer”, finalizou.

