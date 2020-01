Celebridades Viviane Araújo cai no samba e arrasa no ensaio da Salgueiro

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Viviane Araújo encantou no ensaio da sua escola do coração. Foto: Reprodução/Instagram Viviane Araújo encantou no ensaio da sua escola do coração. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Apostando em um top cropped com franjas e um hot pants, Viviane Araújo encantou no ensaio da sua escola do coração, o Salgueiro, na noite de quinta-feira (23). Ela mostrou samba no pé na quadra da escola, no Andaraí, Rio de Janeiro.

Rainha de bateria, a musa completa 12 anos à frente da agremiação e em entrevista à Purepeople disse: “Salgueiro é minha vida”. Animadíssima, ela rebolou até o chão e o que chamou a atenção, além de sua roupa incrível, foi a presença de seu namorado, Guilherme Militão, com quem trocou beijos nos Stories do seu Instagram.

Viviane também comentou a possibilidade de deixar o trono de rainha: “Eu sei que esse dia vai chegar, não sei quando, mas eu sei que quando chegar eu vou estar preparada”.

