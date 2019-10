“Você não escolhe sua sexualidade”, diz Miley Cyrus após polêmica

Miley Cyrus usou seu Twitter nesta segunda-feira, 21, para tentar esclarecer uma polêmica envolvendo comentários feitos pela cantora no último domingo, 20, a respeito da comunidade LGBT.

Durante uma live realizada no último domingo, 20, Miley Cyrus havia afirmado: “Existem homens bons, não desistam. Você não tem que ser gay, existem pessoas boas com pênis por aí, você apenas precisa encontrá-las.”

“Eu sempre pensei que eu tinha que ser gay porque todos os caras eram maus, mas isso não é verdade”, concluiu, em comentário que gerou polêmica.

Diversos internautas consideraram que Miley Cyrus havia feito um comentário dando a entender que “ser gay” seria uma “escolha”.

Na tarde desta segunda-feira, 21, a cantora publicou uma resposta em seu Twitter oficial: “Eu estava falando m*** sobre caras chatos, mas deixem eu ser clara: você não escolhe sua sexualidade.”

“Você nasce como você é. Sempre foi a minha prioridade proteger a comunidade LGBTQ da qual eu faço parte. Feliz segunda-feira!”, concluiu.

Foto

Miley Cyrus não cansa de surpreender seus fãs nas redes sociais, sempre trazendo novidades sobre sua carreira e sua vida pessoal/amorosa. Nesta segunda-feira, a cantora enlouqueceu a web ao posar de calcinha em um espelho e publicar o clique no Instagram.

“Esses tipos de selfies ainda estão na moda?”, escreveu a artista de maneira bem-humorada na legenda.

A repercussão da foto foi muito grande entre os seguidores, e até o atual namorado dela, Cody Simpson, chegou a comentar.“Elas [selfies] estão [na moda] agora”, escreveu o affair da eterna Hannah Montana.

Música

Miley Cyrus e Cody Simpsons parecem terem se juntado para se manterem unidos por um bom tempo. Se já não bastasse os dois viverem grudados um no outro desde que abriram a relação para o mundo, os dois já fizeram tatuagens juntos e ele a acompanhou no hospital.

Para agradar Miley, que estava muito mal na época, Cody compôs uma música para ela, e a estrela decidiu publicar no Twitter um trecho do single feito pelo namorado. Com o nome de Golden Thing (traduzindo totalmente, Coisa Dourada), podemos ver que Cody considera Miley um tesouro na sua vida e está extremamente apaixonado por ela, como declarou em entrevista à People.

“Ela é criativa. É muito apaixonada pelo que faz, e somos muito parecidos nesse aspecto. É por isso que nós damos tão bem”, contou. “Nos encontramos em um momento em que nós não estávamos indo para festas, mas trabalhando bastante, o que deixa tudo saudável.”