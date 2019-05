Vôlei começa a ser disputado pelos Jogos Abertos neste sábado

A primeira rodada do voleibol dos Jogos Abertos de Porto Alegre 2019 (Japa) começa neste sábado (25). A disputa acontecerá a partir das 13h, no Colégio Farroupilha e a entrada do público é gratuita. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), por meio da Diretoria de Esporte, Recreação e Lazer.

Neste ano, o torneio Jogos Abertos ainda será disputado em outras quatro modalidades: futsal, basquete, handebol e futebol de campo. Os jogos acontecem nas divisões mirim, infantil e juvenil, com atletas entre 12 e 17 anos. Entre masculinas e femininas, 2019 conta com 210 equipes na disputa.

A primeira fase do campeonato ocorre entre os dias 20 e 26 de maio. Já a segunda acontecerá entre os dias 2 e 23 de junho e a terceira, entre os dias 30 de junho e 21 de julho.

Deixe seu comentário: