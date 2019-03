Voo que deveria ir para a Alemanha vai parar na Escócia por engano

Um voo que saiu de Londres deveria ir para a cidade alemã de Dusseldorf, mas não foi o que aconteceu durante esta segunda-feira (25). O avião da companhia British Airways se deslocou para Edimburgo, na Escócia. Quando o piloto disse que o avião pousaria na cidade escocesa, que fica a cerca de 800 quilômetros do destino original, os passageiros se deram conta de que ele havia errado o destino.

Depois que a equipe se deu conta do erro, o avião foi reabastecido e voou para Dusseldorf, pousando na Alemanha com um atraso de mais de três horas e meia. De acordo com a rede de TV Sky News, houve um erro no encaminhamento dos papéis que orientavam a tripulação.

