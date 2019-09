Diversos voos foram cancelados no domingo (1º), depois que milhares de ativistas pró-democracia bloquearam o caminho para o aeroporto de Hong Kong. Pelo menos 16 voos foram cancelados, informou o site do aeroporto, com o saguão de embarque lotado de passageiros que lutaram para chegar aos terminais. A manifestação aconteceu na sequência dos protestos organizados no sábado (31).