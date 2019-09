Nesta quarta-feira (04) se inicia a votação da Consulta Popular, pleito do governo do Estado, organizado pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica. Os dias para eleitores elegerem as prioridades regionais são 4, 5 e 6 de setembro. Para votar, basta o número do título de eleitor, acessar o www.consultapopular.rs.gov.br e escolher a demanda.