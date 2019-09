Wellington Silva tem depoimento antecipado e pode ficar à disposição na decisão da Copa do Brasil

*Valéria Possamai

O atacante do Inter, Wellington Silva já esta a caminho de Porto Alegre após prestar depoimento na Espanha. O jogador, que foi desfalque no meio de semana, deve estar à disposição para a partida da próxima semana, no jogo de ida das finais da Copa do Brasil.

O atacante foi ausência durante a semana por conta de questões judiciais relacionadas à edição do Campeonato Espanhol de 2010/2011, ocasião em que o jogador atuava pela equipe do Levante. A investigação analisa acordos para forjar resultados. A partida entre Levante e e Zaragoza, em 2011, é um dos alvos da investigação da La Liga, por suposto favorecimento ao Zaragoza, que se livrou do rebaixamento naquela temporada justamente neste jogo, pela última rodada do torneio.

Com a semana sem treinamentos, W. Silva não deve ficar à disposição para a partida contra o São Paulo, neste sábado, no estádio Beira-Rio. Mas deve retornar ao time no meio de semana, ficando à disposição para o jogo de ida das finais da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.

