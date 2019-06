Xuxa anuncia volta aos palcos e inicia turnê com show em São Paulo

Xuxa Meneghel, 56, anunciou na quinta-feira (27) que voltará a se apresentar nos palcos. Com músicas famosas especialmente nos anos 1990 e início dos anos 2000, a apresentadora é a voz por trás de “Cinco Patinhos”, “Ilariê” e “Soco, Bate, Vira”, dentre outras canções. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Através do Instagram, ela publicou uma imagem de uma criança deitada em cima de uma foto sua tirada há alguns anos, e escreveu: “A espera está terminando… Tia Xuxa vai voltar aos palcos com a turnê #XuxaXou”. Ela ainda disponibilizou um link em seu perfil que direciona os internautas para o site de compra de ingressos para os shows.

Por enquanto, foi anunciado apenas um show em São Paulo, que ocorrerá no dia 17 de agosto deste ano, no Credicard Hall. Ainda não se sabe quais outras cidades farão parte da turnê intitulada “Xuxa Xou”.

As vendas em São Paulo para portadores do cartão Credicard foram abertas na quinta, enquanto as vendas para o público geral serão abertas apenas na próxima quinta-feira (4), às 12h. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 600.

Dancing Brasil

Atualmente, Xuxa é a apresentadora do reality de TV Dancing Brasil, que segue para sua 5ª temporada, a estrear na próxima quarta-feira (3). Ao lado dela, comanda o programa o seu namorado, Junno Andrade, 55.

A modelo e mineira ex-Miss 2007 Natalia Guimarães, 34, e o ator carioca Thierry Figueira, 41, estarão na disputa, junto com a empresária Maria Cecília, 33, e o ator carioca Ricardo Vianna, 26. Antes deles, foram anunciados para o elenco a atleta e ginasta paulista Dany Hypolito, 34, a atleta e apresentadora carioca Bia Feres, 31, e o cantor e compositor do Rio de Janeiro Vinicius D’black, 34.

Com eles, a emissora já revela os sete primeiros participantes da disputa. Ao longo dos próximos dias, mais participantes serão divulgados – ao todo, serão 13 no reality.

Acusação de plágio

A apresentadora Xuxa Meneghel está com seu nome envolvido em uma polêmica. De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, a apresentadora foi condenada a pagar o valor de R$ 50 mil reais a um homem que a acusa de plágio.

Segundo a TV, um homem fez uma proposta a ela e à sua empresa para criar uma série de bonecos. Porém, à época, o estafe de Xuxa teria dito que não se interessava pela parceria. Porém, um tempo depois, produtos semelhantes começaram a ser vendidos, e isso gerou um transtorno que acarretou na entrada na Justiça pelo homem.

De acordo com o programa, o valor das vendas pode chegar a R$ 50 milhões, e o rapaz, que até então pede por danos morais, teria direito a uma parte dessa quantia. O caso segue em segredo de justiça.

Procurada, a assessoria de comunicação de Xuxa informou que não comenta notas jurídicas.

