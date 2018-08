Xuxa coloca à venda sua mansão no Rio de Janeiro por 18 milhões de reais

A apresentadora Xuxa Meneghel, 55 anos, colocou à venda sua mansão na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A rainha dos baixinhos pede alto pelo imóvel: cerca de R$ 18 milhões, segundo a coluna Olá, assinada por Fefito, no jornal Agora, do Grupo Folha. De acordo com site Metrópoles, um dos motivos da venda seria porque a apresentadora não quer morar na casa onde a mãe, Dona Alda, passou seus últimos dias.

A mãe de Xuxa morreu aos 81 anos no dia 8 de maio deste ano na casa da apresentadora. Ela tratava havia mais de dez anos de mal de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, isto é, que ataca e destrói as células do cérebro, os neurônios. A apresentadora chegou a construir um pequeno hospital para tratar a mãe.

A mansão possui 2.626 m² de área construída, com amplos cômodos distribuídos em hall de entrada, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, três lavabos, varanda aberta, jardim de inverno,

escritório, cozinha gourmet, seis suítes, closet, cozinha, copa separada, suíte para governanta, despensa, louceiro, área de serviço, lavanderia, duas dependências completas no subsolo.

A área externa conta ainda com piscina, espaço gourmet, jardim, canil e anexo com sala de ginástica e pilates, sauna a vapor, spa, hidromassagem e vestiário. A mansão tem garagem para pelo menos oito carros. O condomínio oferece portaria e vigilância 24 horas.

Faturando alto

Xuxa Meneghel também tem faturado alto fora da televisão. A apresentadora da Record, definiu uma estratégia de expansão para um de seus principais negócios: a franquia de uma rede de clínicas de depilação a laser.

Já são mais de 90 unidades em todo o país. Cada loja da clínica de estética é vendida por cerca de R$ 500 mil.

Dancing Brasil

Xuxa já iniciou os preparativos para a 4ª temporada do Dancig Brasil, reality de dança que volta ao ar em setembro na Record, depois de voltar de uma viagem pelas ilhas Maldivas.

A apresentadora comandará a temporada ao lado do namorado Junno, 54 anos, com quem está junta há seis anos, mas mostrou receio sobre trabalhar com dele.

“Tenho certeza de que ele vai se cobrar muito e eu não sei se a nossa intimidade vai atrapalhar ou ajudar”, disse Xuxa em evento na Espaçolaser, marca da qual é sócia. A apresentadora também falou que, por já ter se apresentado com Sérgio Marone e Leandro Lima, o público deve cobrar uma postura de Junno.

