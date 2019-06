Yeda Crusius quer recorde de prefeitas e vereadoras

A deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, foi reconduzida ao comando do PSDB-Mulher, entidade nacional tucana que promove as bandeiras e a participação da mulher na política brasileira. A eleição ocorreu na última semana, em Brasília. Como meta para 2020, a ex-governadora do RS quer bater recorde no número de prefeitas e vereadoras eleitas.

