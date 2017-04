Zelador que vendia drogas em prédio de luxo é preso em Gramado

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, policiais de Gramado, na Serra Gaúcha, localizaram, nesta quinta-feira (06), cerca de 800 gramas de maconha e efetuaram a prisão em flagrante de um homem, no mesmo município.

De acordo com o delegado Gustavo Barcellos, o suspeito vinha sendo investigado por tráfico de drogas em um prédio residencial de classe alta, no qual ele trabalhava como zelador. “A venda da droga ocorria no próprio prédio, aproveitando o acusado do emprego que exercia, chegando a movimentar cerca de 1 quilo da droga por semana”, afirmou o delegado.

