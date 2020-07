Mundo 10% das infecções por coronavírus no mundo são em profissionais da saúde

Entidade destacou que a pandemia mostrou ao mundo que a área da saúde não é 'artigo de luxo'. (Foto: EBC)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que 10% de todas as infecções de coronavírus no mundo são em profissionais da saúde. “Cerca de 10% de todos os casos da Covid-19 no mundo estão entre os profissionais da saúde”, informou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Tedros afirmou que a OMS está conduzindo pesquisas para entender melhor a extensão da infecção entre os profissionais de saúde e os fatores de risco entre estes trabalhadores. “A pandemia da Covid-19 nos mostrou que a saúde não é um item de luxo, ela é a base da estabilidade social, econômica e política”, ressaltou diretor-geral da OMS. A entidade lembrou que os profissionais de saúde na linha de frente ao coronavírus sofrem com exaustão física e psicológica e estão trabalhando em ambientes extremamente estressantes.

A entidade também alertou que a pandemia do coronavírus poderá dobrar o número de pessoas que passam fome no mundo. “Até 132 milhões de pessoas podem passar fome em 2020, além dos 690 milhões que passaram fome no ano passado”, estimou a agencia internacional de saúde.

Paraná

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 22 profissionais da saúde morreram por causa da Covid-19 no Paraná, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Conforme o levantamento, entre as vítimas estão médicos, enfermeiros, profissionais de farmácias e de odontologia. Dentre eles, 22% tinham entre 60 e 69 anos, 18% morreram com idade entre 50 e 59 anos, e outros 18% tinham de 30 a 39 anos.

De acordo com a Sesa, o Paraná tem 240 profissionais de enfermagem internados ou em quarentena com suspeita ou confirmação da Covid-19. O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren) alerta para a possibilidade de falta de profissionais na linha de frente, conforme o avanço da epidemia.

“Hoje eu tenho um quantitativo insuficiente em todos os serviços de saúde, por conta dos afastamentos, inclusive pela Covid e o grupo de risco, e eu não tenho profissionais no mercado para assumir. Não adianta mil leitos de UTI, se eu não tenho novos profissionais de enfermagem para contratar”, explicou a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Simone Peruzzo.

Dos mais de 108 mil trabalhadores registrados no Conselho Regional de Enfermagem, 58 mil são técnicos, 26,7 mil são enfermeiros e 22,5 mil são auxiliares de enfermagem. No início desta semana, a categoria perdeu Sueli Terezinha de Lima Padilha, de 53 anos, que lutou conta o novo coronavírus por quase um mês.

A técnica de enfermagem ficou 18 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e deixou o marido, dois filhos e um neto. “Por estar ali, na liha de frente, a gente sempre imagina, mas a gente custa acreditar que uma hora pode ser que aconteça, ainda mais no começo de tudo, que tudo estava tão longe.” revelou a filha de Sueli, Daniela Padilha.

