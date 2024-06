Porto Alegre 11 estabelecimentos voltam a funcionar nesta sexta no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

(Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A partir das 10h desta sexta-feira (14), os restaurantes do segundo piso do Mercado Público abrirão as portas para atendimento ao público, com horário reduzido, até as 15h. As lojas com acesso direto para a rua poderão operar entre 8h e 19h, com entrada somente pela avenida Borges de Medeiros. Ao todo, 11 estabelecimentos reiniciarão suas atividades.

Na próxima terça (18), as demais bancas irão retomar suas operações, mesmo que parte delas ainda permaneça em obras. O Mercado será reaberto após 41 dias fechado desde o início da enchente, em 3 de maio.

“Estamos devolvendo aos frequentadores do Centro o coração da cidade. um centro de compras que gera mais de 1.500 empregos diretos e indiretos”, analisa o secretário de administração e patrimônio André Barbosa.

Vigilância Sanitária

Nessa quinta (13), as equipes da Vigilância Sanitária vistoriaram os espaços comerciais.

Os locais foram inspecionados com o intuito de colaborar e orientar as atividades de retorno do Mercado Público. A Vigilância Sanitária esteve presente no segundo andar para vistoriar os serviços de alimentação, principalmente restaurantes, com ações orientativas e saúde do consumidor.

Trânsito

A partir desta sexta, não será mais permitida carga e descarga na avenida Borges de Medeiros, no entorno do Mercado Público. Os caminhões que fazem o abastecimento poderão utilizara área destinada para este fim na Júlio de Castilhos, das 6h às 19h.

Na Borges, as vagas passarão a ser de estacionamento rotativo. “A mudança tem como objetivo compatibilizar carga e descarga com a garantia de acesso dos usuários, ampliando as opções de estacionamento para aqueles que frequentam esse espaço tão importante da região central”, comenta o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

História

Referência na tradição e na cultura do Rio Grande do Sul, o Mercado Público de Porto Alegre foi inaugurado em 3 de outubro de 1869, é o mais antigo do Brasil, e conta com mais de uma centena de estabelecimentos que oferecem uma gama diferenciada de atividades.

​Entre os pontos que mais se destacam no Mercado Público, e pelos quais, diariamente, milhares de pessoas passam por aqui, estão o atendimento especial dedicado aos clientes. Aproximadamente, 760 pessoas fazem o Mercado operar diariamente.

​O Mercado Público também é um espaço múltiplo, inclusivo e receptivo, onde ocorrem as mais diversas manifestações culturais e comunitárias da cidade. Além disso, tem uma forte ligação com as religiões de matriz africana por conta do assentamento do Bará, localizado na área central do prédio.

