Porto Alegre Homem é encontrado morto dentro de universidade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

O corpo da vítima foi encontrado na madrugada de terça-feira (11) no estacionamento da PUCRS. Foto: Divulgação/PUCRS O corpo da vítima foi encontrado na madrugada de terça-feira (11) no estacionamento da PUCRS. (Foto: Divulgação/PUCRS) Foto: Divulgação/PUCRS

A Polícia Civil investiga a morte de Jones Lopes dos Santos Silva, dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. O corpo da vítima foi encontrado na madrugada de terça-feira (11) no estacionamento da PUCRS.

Em entrevista para o Jornal O Sul, o delegado Mário Souza, diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que a investigação da Polícia Civil tem como principal hipótese suicídio, mas que nenhuma linha de atuação está descartada neste momento. O delegado frisou, ainda, que a Polícia está dando todo o suporte para a família da vítima.

Manifestantes pararam parte do trânsito na Avenida Ipiranga, na frente da instituição de ensino, na noite desta quinta-feira (13). Eles queimaram pneus e carregaram faixas pedindo respostas sobre a morte do homem de 33 anos.

