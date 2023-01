Política 1,2 mil apoiadores de Bolsonaro são retirados de acampamento no Quartel-General do Exército em Brasília

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

O acampamento foi desmontado após determinação do ministro Alexandre de Moraes Foto: Reprodução de TV O acampamento foi desmontado após determinação do ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército realizaram, na manhã desta segunda-feira (09), uma operação para desmontar o acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Quartel-General do Exército em Brasília.

A desocupação do local foi determinada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Cerca de 1,2 mil pessoas foram retiradas do acampamento e levadas à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal em aproximadamente 40 ônibus.

A intenção das autoridades é verificar quem participou dos ataques ao Congresso Nacional, Supremo e Palácio do Planalto na tarde de domingo (08).

Os militantes estavam acampados no quartel havia mais de 60 dias, em protesto contra a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial.

