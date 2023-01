Política Governo cria e-mail para receber informações dos invasores das sedes dos Três Poderes; veja fotos dos estragos

9 de janeiro de 2023

As informações podem ser enviadas para denuncia@mj.gov.br. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou, nesta segunda-feira (09), um e-mail específico para receber denúncias e informações sobre os extremistas que invadiram e destruíram as sedes dos Três Poderes na tarde de domingo (08), em Brasília.

As informações podem ser enviadas para denuncia@mj.gov.br. “Qualquer informação ou pista é bem-vinda”, afirmou o ministério.

Peritos da PF (Polícia Federal) estão trabalhando para identificar os manifestantes radicais por meio de vestígios de DNA, imagens de drones capturadas durante as invasões e de câmeras de segurança, além de postagens nas redes sociais. Centenas de extremistas já foram presos.

Confira fotos dos estragos no Congresso, no STF (Supremo Tribunal Federal) e no Palácio do Planalto:

