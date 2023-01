Porto Alegre Semana tem 1.159 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Setor de serviços tem quase 200 oportunidades para atendente de lanchonete Foto: Alex Rocha/PMPA Setor de serviços tem quase 200 oportunidades para atendente de lanchonete . (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (09) estão disponíveis 1.159 vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre. O destaque é o setor de serviços, com 190 oportunidades para atendente de lanchonete e 52 para auxiliar de produção.

Na área da construção civil, são 59 vagas para eletricista e 36 para servente de obras. Para pessoas com deficiência, são 20 oportunidades para consultor de vendas, 10 para auxiliar de almoxarifado e 1 para auxiliar administrativo.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Estágio e Jovem Aprendiz

Na quarta-feira (11), das 9h às 15h, o Sine promove uma ação específica para jovens estudantes de Ensino Fundamental, Médio ou Superior. As oportunidades para estágio e Jovem Aprendiz somam 193 vagas em diferentes áreas, com destaque para auxiliar administrativo e atendente de lanchonete.

Vagas exclusivas para a ação

Atendente de lanchonete – 80

Auxiliar administrativo – 83

Auxiliar de logística – 6

Auxiliar de pessoal – 1

Vendedor interno – 20

Ações descentralizadas

O Sine no Território retoma as atividades em duas regiões nesta sexta-feira, 13. Das 9h às 13h, será realizado o serviço de intermediação de mão de obra na Associação dos Amigos, Artesãos e Pescadores da Ilha da Pintada (avenida Pres. Vargas, 660 – Arquipélago).

Para quem mora na região da Ponta Grossa, o atendimento será no Serviço de Atendimento à Família, Associação Amurt-Amurtel (avenida Juca Batista, 6841), também das 9h às 15h. Os interessados devem levar um documento oficial com foto.

Vagas para pessoas com deficiência

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de almoxarifado – 10

Consultor de vendas – 20

Vagas temporárias

Auxiliar de limpeza – 5

Vagas da semana

Açougueiro – 3

Agenciador de publicidade – 2

Agente administrativo – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 4

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 10

Ajudante de cozinha – 11

Ajudante de eletricista – 1

Ajudante de enfardamento – 1

Ajudante de estruturas metálicas – 2

Ajudante de motorista – 2

Ajudante de pintor – 1

Ajudante de serralheiro – 3

Ajustador de fôrmas (concreto) – 10

Almoxarife – 2

Analista contábil – 1

Analista de e-commerce – 1

Analista de marketing – 4

Analista de mídias sociais – 1

Analista de PCP (programação e controle da produção) – 6

Analista fiscal (economista) – 2

Apontador de obras – 2

Armador de estrutura de concreto – 4

Armador de estrutura de concreto armado – 4

Arrumadeira de hotel – 2

Assistente administrativo – 7

Assistente de contadoria fiscal – 1

Assistente de logística de transporte – 1

Assistente de vendas – 1

Atendente de buffet – 1

Atendente de cafeteria – 1

Atendente de lanchonete – 190

Atendente de lojas – 1

Atendente de mesa – 15

Atendente de padaria – 2

Atendente de pedágio – 1

Auxiliar administrativo – 53

Auxiliar contábil – 6

Auxiliar de almoxarifado – 1

Auxiliar de confeiteiro – 1

Auxiliar de cozinha – 15

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 4

Auxiliar de limpeza – 28

Auxiliar de linha de produção – 52

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 2

Auxiliar de manutenção predial – 7

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de pedreiro – 15

Auxiliar de pessoal – 4

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar financeiro – 3

Auxiliar mecânico de refrigeração – 1

Auxiliar técnico de montagem – 1

Azulejista – 10

Balconista – 1

Bombeiro hidráulico – 6

Borracheiro – 1

Borracheiro auxiliar – 1

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 2

Carpinteiro – 38

Carpinteiro de obras – 2

Caseiro – 2

Chapeador – 1

Chapista de lanchonete – 4

Chapista de veículos – 1

Churrasqueiro – 1

Condutor maquinista motorista fluvial – 1

Consultor de vendas – 6

Controlador de pragas – 1

Coordenador de restaurante – 1

Copeiro – 1

Corretor de imóveis – 6

Costureira em geral – 2

Cozinheiro de restaurante – 3

Cozinheiro geral – 7

Cuidador de idosos – 1

Eletricista – 59

Eletricista auxiliar – 4

Eletricista de baixa-tensão – 1

Eletrotécnico – 2

Empacotador, a mão – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Empregado doméstico faxineiro – 1

Empregado doméstico diarista – 1

Encanador – 3

Encarregado de obras – 1

Encarregado de segurança – 5

Encarregado eletromecânico de instalações – 1

Ferreiro – 8

Fiscal de loja – 1

Frentista – 1

Garçom – 10

Gesseiro – 20

Impressor de corte e vinco – 2

Instalador hidráulico – 5

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 22

Instalador-reparador de rede elétrica – 2

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 3

Jardineiro – 2

Lavador de veículos – 2

Manobrista – 5

Marceneiro – 1

Marinheiro fluvial de máquinas – 1

Mecânico de automóveis e caminhões – 2

Mecânico de automóvel – 4

Mecânico de empilhadeira – 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares – 2

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 2

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas – 1

Mestre fluvial – 1

Monitor de prevenção de perdas – 1

Monitor infantil – 6

Montador – 1

Montador de calçados – 1

Montador de elevadores e similares – 1

Montador de estruturas metálicas – 10

Montador de máquinas (montagem em série) – 10

Motorista de caminhão – 4

Motorista de caminhão (entrega de bebidas) – 2

Motorista de caminhão-guindaste – 1

Motorista de carga a frete – 5

Motorista de furgão – 2

Nutricionista – 1

Oficial de manutenção predial – 1

Operador de caixa – 2

Operador de carregadeira – 3

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 9

Operador de esmerilador de trilhos, no acabamento de metais – 1

Operador de estação de tratamento de resíduos industriais – 1

Operador de instalação de ar-condicionado – 2

Operador de laminação – 10

Operador de máquina rodoviária – 2

Operador de máquina-elevador – 1

Operador de máquinas-ferramenta convencionais – 1

Operador de movimentação e armazenamento de carga – 10

Operador de negócios – 9

Operador de prensa – 1

Operador de retro-escavadeira – 3

Operador de rolo (impermeabilização) – 1

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 1

Operador eletromecânico – 1

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Pedreiro – 28

Piloto fluvial – 1

Pintor de automóveis – 1

Pintor de obras – 19

Polidor de veículos – 1

Projetista (arquiteto) – 1

Recepcionista atendente – 10

Recepcionista de hotel – 8

Recepcionista, em geral – 1

Recuperador de crédito – 20

Repositor de mercadorias – 34

Serralheiro – 2

Serralheiro de alumínio – 1

Servente de limpeza – 1

Servente de obras – 36

Soldador – 4

Sorveteiro (comércio varejista) – 1

Técnico de produção eletrônica – 1

Técnico de vendas – 2

Técnico eletrônico – 2

Técnico em eletromecânica – 4

Técnico em farmácia – 1

Técnico em madeira – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Técnico em segurança do trabalho – 9

Técnico mecânico – 3

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor interno – 26

Vendedor porta a porta – 5

Vendedor pracista – 1

Vigia – 2

Zelador – 5

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre