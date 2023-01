Política Ministro de Minas e Energia garante a normalidade do abastecimento de combustíveis no País

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Em comunicado, a Petrobras informou que todas as suas refinarias estão operando normalmente Foto: Carol Garcia/Gov-BA Em comunicado, a Petrobras informou que todas as suas refinarias estão operando normalmente. (Foto: Carol Garcia/Gov-BA) Foto: Carol Garcia/Gov-BA

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou, em nota oficial divulgada na noite de domingo (08), que o abastecimento de combustíveis no País e o funcionamento normal de refinarias, terminais e bases de distribuição estão garantidos, em meio a preocupações com a segurança após as invasões das sedes dos Três Poderes, em Brasília, e protestos em diversas cidades brasileiras.

“O Ministério de Minas e Energia (MME), em articulação com as entidades vinculadas, tem garantido a normalidade do abastecimento nacional de combustíveis e o funcionamento adequado de refinarias, terminais e bases de distribuição. Além de monitorar o status de protestos nessas estruturas, seguimos atentos e em articulação com outras pastas e Estados para assegurar o suprimento”, afirmou o ministro.

Em comunicado, a Petrobras informou que todas as suas refinarias estão operando normalmente. No fim de semana, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram protestos contra o resultado da eleição presidencial em frente a refinarias, entre elas a Refap (Refinaria Alberto Pasqualini), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

