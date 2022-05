Porto Alegre Porto Alegre será sede do maior evento itinerante do setor imobiliário

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tande, ex-atleta da seleção brasileira de vôlei. Foto: Divulgação Tande, ex-atleta da seleção brasileira de vôlei. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após receber o South Summit Brazil, Porto Alegre será sede de mais um evento inédito. A capital gaúcha foi a escolhida para ser o palco da primeira edição do On the Road CredPago, o maior evento itinerante nacional do setor imobiliário fora do eixo Rio-SP. Realizado pela startup CredPago, líder de mercado em soluções de aluguel sem fiador, com o apoio do Grupo Loft, o encontro irá debater tendências para locação, vendas e gestão de equipes.

O campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei Tande e o autor do best-seller “Você não vai mais conseguir vender assim”, Guilherme Machado, são nomes confirmados na programação de palestras, voltada para gestores de imobiliárias e corretores de imóveis. A agenda inclui, também, painel sobre proptechs, com Jardel Cardoso, CEO da CredPago, Bruno Gama, CEO da CrediHome, João Vianna, cofundador da Loft, e Vilson Moesch, CEO da Vista. Para favorecer a troca de experiências, o evento á, ainda, um happy hour.

“Nosso objetivo é levar uma abordagem regionalizada das principais tendências do setor para os profissionais que atuam fora do eixo Rio-São Paulo e criar boas oportunidades de networking e negócios”, explica Fernanda Busti, Gerente de Marketing da CredPago. Até o fim do ano, o On The Road CredPago irá percorrer outras capitais nas Regiões Sudeste e Nordeste e no Distrito Federal.

Serviço:

On The Road CredPago

Data: 1º de junho ( -feira), com credenciamento a partir das 8h

Local: Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul – Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi

Ingressos à venda em https://credpago.com.br/ontheroad/

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre