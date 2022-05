Brasil OAB cobra prisão dos policiais que sufocaram homem até a morte em viatura

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2022

Genivaldo foi sufocado até a morte depois de ser trancado no porta-malas de uma viatura da PRF. (Foto: Arquivo pessoal)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) cobrou a prisão dos policiais rodoviários federais que mataram Genivaldo de Jesus na semana anterior. O comunicado divulgado pela OAB nacional e pela OAB em Sergipe apontou “fortes indícios de tortura” na morte de Genivaldo.

Genivaldo, que é negro, foi sufocado até a morte depois de ser trancado no porta-malas de uma viatura da PRF, onde foram jogados spray de pimenta e bombas de gás.

“O Conselho Federal e a Seccional de Sergipe da Ordem dos Advogados do Brasil manifestam indignação pelo assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, praticado com fortes indícios de tortura, e atuarão diretamente no caso para cobrar das autoridades as providências cabíveis, inclusive prisão cautelar dos envolvidos”, afirmou a nota, assinada pelo presidente em exercício do Conselho Federal da OAB, Rafael Horn; o presidente da OAB-SE, Danniel Costa; e o procurador-geral do Conselho Federal da OAB, Ulisses Rabaneda.

A entidade afirmou que o assassinato de pessoas negras no Brasil não é um caso isolado. “As instituições lamentam o triste episódio, que não pode ser considerado isolado, pois o assassinato sistemático de pessoas negras é uma triste realidade de nosso país, que carece de ações específicas para ser superada”.

Em outro trecho, a OAB pediu também “medidas preventivas imediatas” da PRF para que um caso semelhante não aconteça novamente, além de prestar assistência à família de Genivaldo.

O governo Bolsonaro tem silenciado sobre o assassinato. O Ministério da Justiça segue sem se pronunciar sobre o caso. O ministro da Justiça, Anderson Torres, fez uma declaração vaga 24 horas depois da morte, sem condenar a ação policial ou lamentar a morte de Genivaldo de Jesus.

