Economia 13º do INSS: saiba quem recebe a primeira parcela adiantada nesta semana

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Pagamentos estão sendo realizados junto com o benefício de abril, entre os dias 25 de abril a 6 de maio Foto: Arquivo/EBC Pagamentos estão sendo realizados junto com o benefício de abril, entre os dias 25 de abril a 6 de maio.(Foto: Arquivo/EBC) Foto: Arquivo/EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será paga a diferentes grupos no decorrer desta semana.

Aqueles que recebem 1 salário mínimo e possuem 6, 7, 8, 9 e 0 como número final do cartão de benefício (sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço), e aqueles que recebem mais de 1 salário mínimo terão os pagamentos feitos junto com os benefícios referentes a abril.

Os aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber o 13º adiantado na última segunda-feira (25). Até sexta-feira (06), mais de 31 milhões de segurados receberão a primeira parcela.

O decreto com a antecipação do benefício foi assinado em março. Este será o 3º ano seguido em que os segurados do INSS receberão o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e dezembro.

A maioria receberá 50% do décimo terceiro na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente.

Quem recebe

Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no País – mais de 60% recebem um salário mínimo.

Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração – o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia