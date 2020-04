Rio Grande do Sul Quinze mil gaúchos já foram infectados pela Covid-19, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Estudo é coordenado pela UFPel Foto: Agência Brasil Estudo é coordenado pela UFPel. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A segunda etapa da pesquisa sobre o novo coronavírus no Rio Grande do Sul, coordenada pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), estima que 15 mil pessoas já contraíram a Covid-19 no Estado.

O levantamento aponta que, para cada caso confirmado da doença, há 12 que não chegaram ao conhecimento das autoridades gaúchas. Segundo a pesquisa, o coronavírus infectou uma pessoa para cada 769 habitantes no Estado.

Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (29) pelo reitor da universidade, o epidemiologista Pedro Hallal, e pelo governador Eduardo Leite em transmissão na internet.

O estudo inédito tem como base entrevistas e aplicação de testes rápidos para identificar anticorpos para a Covid-19 em nove cidades de todas as regiões do RS: Caxias do Sul, Canoas, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana. Esses municípios representam 31% da população gaúcha, ou seja, 11,3 milhões de habitantes.

A pesquisa, encomendada pelo governo do Estado, á ainda mais duas fases com o objetivo de identificar a prevalência da Covid-19 e projetar a incidência de casos mais graves e o grau de letalidade da doença.

“A pesquisa foi desenhada para enxergar o iceberg como um todo, muito além da sua parte visível”, disse Hallal.

“Existe uma parcela da população que, por não ter sintomas ou por ter sintomas muito leves, não é testada, até porque esse não é o protocolo estabelecido”, explicou Leite.

“Esse trabalho é essencial para que a gente possa acompanhar a real prevalência a doença do Estado”, completou o governador. Os dados servirão como base para o isolamento social controlado no Estado, que será implantado em maio.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, destacou a importância do apoio dos gestores e da população dos municípios em que a pesquisa foi executada. “Os casos positivos são acompanhados pelos municípios e informados para o sistema do Estado. A população também está colaborando com a pesquisa, entendendo que a participação é importante para que possamos analisar a prevalência de circulação do vírus”, afirmou.

De acordo com dados oficiais da Secretaria Estadual da Saúde, o RS registra cerca de 1.370 casos de Covid-19 em mais de 130 municípios.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul