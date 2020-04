Rio Grande do Sul Aumenta para 50 o número de mortos por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS Foto: Divulgação Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Aumentou para 50 o número de mortes provocadas pelo coronavírus no Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29) pela Secretaria Estadual da Saúde.

A última vítima fatal é uma idosa de 89 anos, moradora de Lajeado, no Vale do Taquari. Ela foi hospitalizada no sábado (25) e morreu no dia seguinte. A mulher tinha doenças respiratória e neurológica crônicas.

O Rio Grande do Sul registra 1.368 casos de Covid-19 em 134 municípios. Os dados atualizados podem ser conferidos em ti.saude.rs.gov.br/covid19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul