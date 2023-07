Esporte Copa do Mundo feminina: lesões mamárias são comuns em mulheres no futebol; entenda

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

O Brasil fará todos os jogos da fase de grupos na Austrália Foto: Thais Magalhães/CBF O Brasil fará todos os jogos da fase de grupos na Austrália. (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

A Copa do Mundo feminina de futebol, que terá Austrália e Nova Zelândia como países sedes, inicia nesta quinta, dia 20 de julho. Jogadoras de alta performance e seus treinadores precisam manter uma atenção redobrada às lesões. Principalmente as na mama, pois elas são muito comuns, entretanto, passam despercebidas durante momentos de competição. Esporte de altíssima competitividade, como é o futebol, nem sempre é o melhor cenário para a saúde mamária das mulheres.

Conforme a professora de Anatomia e Biomecânica, Deirdre McGhee, da Universidade de Wollongong, na Austrália, a estrutura dos seios muda ao longo da vida, durante a puberdade, gravidez, lactação e menopausa. No artigo para o site The Coversation (A Conversa, no inglês), ela explica que a maioria desses machucados “silenciosos” não é avaliada ou tratada.

Algumas delas podem trazer consequências a longo prazo. São elas:

– necrose da gordura da mama (ou morte do tecido), que pode resultar em nódulos dentro da mama;

– deformidades e assimetrias mamárias decorrentes da interrupção do desenvolvimento mamário durante a puberdade ou do rompimento dos implantes mamários;

– danos nas glândulas mamárias, que podem afetar o processo de amamentação.

A recomendação principal é manter a atenção durante os jogos para acontecer um registro dessas lesões. Para isso, de acordo com a especialista, os médicos, fisioterapeutas e preparadores esportivos responsáveis precisam estar atentos para evitar danos às suas atletas. Assim como recomenda à FIFA que realize campanhas de conscientização.

“À medida que aumenta a participação das mulheres em esportes tradicionalmente dominados pelos homens, é necessária uma maior conscientização sobre lesões nas mamas”, escreve a médica.

Seleção focada na competição

A Seleção Brasileira feminina de futebol desembarcou nesta terça-feira (18) em Brisbane, cidade australiana que será a sede da equipe na primeira fase da Copa do Mundo. A escolha de Brisbane como sede coincide com o segundo jogo das brasileiras na fase de grupos, quando enfrentarão as francesas no estádio local.

A abertura do Mundial será às 4h (horário de Brasília) de quinta, no estádio Edem Park, em Auckland (Nova Zelândia).

O Brasil fará todos os jogos da fase de grupos na Austrália. A estreia será contra o Panamá, pelo Grupo F, na próxima segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília), no estádio Hindmarsh, em Adelaide, a quase 3 horas de vôo saindo de Brisbane.

As demais partidas da seleção na primeira fase do Mundial serão contra a França, no 29 de julho (sábado), às 7h, em Brisbane, e contra a Jamaica, em 2 de agosto (quarta-feira), em Melbourne.

