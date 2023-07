Porto Alegre Prosseguem as buscas a homem que desapareceu ao nadar em trecho do Guaíba na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Incidente ocorreu na tarde de sábado, próximo ao Parque do Pontal (bairro Cristal). (Foto: Divulgação/CBM-RS)

Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) mantêm as buscas a um homem que desapareceu na tarde de sábado (15) ao nadar em trecho do Guaíba próximo ao Parque Pontal (área do antigo Estaleiro, no bairro Cristal), Zona Sul de Porto Alegre. O trabalho avançou nessa terça-feira (18) com o reforço de mergulhadores e será retomado no início da manhã.

De acordo com testemunhas, o indivíduo ignorou alertas de diversos frequentadores do local sobre os riscos de se entrar naquele ponto do lago, mesmo para nadadores experientes. Ele acabou sumindo na água logo após algumas braçadas. Até o momento, não houve contato por nenhuma pessoa conhecida da possível vítima, cuja identidade permanece desconhecida.

Caso anterior

Na noite de 16 de maio do ano passado, um pescador de 51 anos morreu afogado depois que o seu barco afundou em área do Guaíba também próximo à Zona Sul da capital gaúcha. O corpo foi encontrado no dia seguinte nas imediações de uma das praias do bairro Belém Novo.

De acordo com investigação realizada na época, o episódio envolveu um acidente. A embarcação adernou durante a ocorrência de chuva e vento intensos. Colegas de atividade que navegavam em grupo testemunharam o naufrágio, mas nada puderam fazer para salvar a vítima.

(Marcello Campos)

