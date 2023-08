Política Festa da posse do novo ministro do Supremo tem juiz tocando rock e ingresso por até 900 reais

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

O juiz Carlos Alberto Martins Filho é o vocalista da Banda Solange. (Foto: Reprodução/Instagram)

A concorrida festa pós-posse do mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, foi marcada por autoridades sendo “disputadas” em conversas pelos demais convidados, um badalado buffet e um show de rock, com apresentação de um juiz. Os ingressos, alvo de competição até o último minuto, custavam entre R$ 500 e R$ 900.

Na festa, foi servido uísque, vinho e espumante nacional da Serra Gaúcha. Garçons atentos não deixavam as taças ficarem vazias. À mesa, um tradicional buffet de Brasília serviu salada, medalhão de mignon, frango wellington e risoto de camarão, além de aperitivos como pastéis de queijo camembert. De sobremesa, cheesecake, torta de banofee e brigadeirão.

No palco, a banda Solange tocava músicas de rock tradicionais para embalar os convidados. No vocal, o juiz Carlos Alberto Martins Filho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), cantava clássicos do Capital Inicial, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso. O magistrado é secretário-geral da Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), responsável pela organização do evento. Poucos convidados, no entanto, se arriscaram a dançar no salão.

Acompanhado da mulher, a advogada Valeska Teixeira, Zanin passou quase a noite toda em pé, cumprimentando e recebendo abraços das autoridades, políticos do PT, juízes e familiares, que tinham duas mesas reservadas no local. O novo ministro fazia pausas apenas para tomar água e estava quase sempre de mãos dadas com a esposa.

Ministros presentes

Entre os ministros do Supremo presentes na celebração, estavam Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como Regina Helena Costa, também compareceram ao evento.

Uma das mesas mais concorridas era a dos casais Ricardo Lewandowski e Yara, e Moraes e Viviane — que não pararam de ser cumprimentados pelos convidados da festa. Não muito longe dali, outra figura também aproveitava para conversar com integrantes do governo Lula: Vicente Santini, ex-assessor de Jair Bolsonaro e atual secretário do governo de São Paulo, que já tinha ido à cerimônia de posse e transitou com facilidade pelo evento no ministro indicado por Lula.

Moraes saiu do local por volta de meia-noite, ao lado da mulher e dos seguranças. Antes de deixar o salão, o magistrado também posou para fotos no segundo andar. Os últimos integrantes do STF a deixarem o salão foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli, acompanhados das esposas.

Lula não comparece

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu ao local. Entre os integrantes do governo, marcaram presença as ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e os titulares da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques de Carvalho, e da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, apontado como um dos candidatos à próxima vaga do STF.

Além dos ministros do governo, também marcaram presença integrantes dos “tempos de Curitiba” de Zanin: o fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert, o chefe de gabinete do presidente, Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, e Nicole Briones, superintendente da EBC.

O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, um dos favoritos à sucessão de Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), também estava presente. Candidatos a vagas no Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram vistos circulando no evento de Zanin.

Autoridades estrangeiras também compareceram à celebração: marcaram presença a embaixadora dos Estados Unidos, Elizabeth Bagley, e da França, Brigitte Collet.

No fim da festa, depois de 1h, uma fila de carros oficiais aguardava as autoridades em um estacionamento no piso superior. No andar inferior, veículos de aplicativo buscavam o restante dos convidados.

