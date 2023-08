Política Reunião secreta de Lula com o presidente da Câmara dos Deputados dura mais de 3 horas

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lira e Lula tiveram reunião secreta.. (Foto: Ricardo Stuckert/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram na noite de quarta-feira no Palácio da Alvorada. O encontro não consta na agenda oficial do chefe do Executivo nem da de Lira. As assessorias de ambos também negam que a conversa tenha ocorrido.

De acordo com auxiliares de Lula, a reunião foi marcada um pouco antes de seu início. Os dois conversaram a sós por cerca de três horas. Lira deixou a residência oficial do presidente da República depois das 23h.

Integrantes da equipe de articulação política do governo tinham a expectativa que a reunião acontecesse na quinta-feira e também foram pegos de surpresa com o encontro na noite de quarta-feira.

Procurada na noite de quarta-feira, quando Lira já estava no Alvorada, a assessoria do presidente da Câmara negou que houvesse alguma conversa marcada com Lula. A realização da reunião foi revelada pelo blog da jornalista Julia Dualibi, no G1, na noite de quinta-feira.

Mas, mesmo depois disso, a assessoria de Lira continuou a negar que o encontro tenha ocorrido. Nesta sexta-feira, a assessoria de Lula também afirmou que a reunião não ocorreu.

Ao falar sobre a conversa com aliados, o presidente comentou que ele e Lira aceraram que vão passar a conversar sem intermediários. Antes, as reuniões entre eles vinham sendo agendadas pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A conversa entre Lula e Lira ocorre em meio à decisão do governo de incorporar o Centrão ao ministério. O presidente já decidiu que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) vão assumir pastas na Esplanada, mas ainda não decidiu quais postos serão cedidos.

O Planalto tem adotado uma estratégia de afastar Lira das negociações diretas sobre a nova configuração da Esplanada. O plano é tratar do assunto com dirigentes e lideranças do PP e do Republicanos.

Em sua live semanal na última terça-feira, Lula deixou explícita a estratégia ao afirmar:

“O Centrão não existe. O Centrão é um ajuntamento de uns partidos em determinadas situações. Eu não quero conversar com o Centrão como organização. Eu quero conversar com PP, Republicanos, PSD, União Brasil.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/reuniao-secreta-de-lula-com-o-presidente-da-camara-dos-deputados-dura-mais-de-3-horas/

Reunião secreta de Lula com o presidente da Câmara dos Deputados dura mais de 3 horas

2023-08-05